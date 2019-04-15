Сценарий к новому "Бонду" напишет женщина

Проектом будет заниматься создательница сериала "Убивая Еву", которую лично пригласил Дэниел Крэйг.

Актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж присоединилась к работе над 25-м фильмом о Джеймсе Бонде. Ранее она работала над сериалами "Убивая Еву" и "Дрянь". Об этом сообщает The Guardian.

Фиби будет заниматься доработкой и полировкой сценария. В частности, она должна будет придать сценарию особый стиль, а также добавить юмора.

Девушку к работе над фильмом пригласил лично Дэниел Крэйг (исполнитель роли агента 007). Рэйчел Вайс (супруга актёра) — фанатка сериала "Дрянь", сценарий к которому написала Уоллер-Бридж (она же сыграла главную роль).

Напомним, премьеру 25-го фильма о Бонде ожидают 8 апреля 2020 года.