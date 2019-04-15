В Ленобласти запустили новую газораспределительную подстанцию

В Ломоносовском районе Ленобласти запустили новую подстанцию газораспределительной станции "Лаголово". В торжественном мероприятии приняли участие врио главы Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава "Газпрома" Александр Миллер. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", подстанцию открыли из Северной столицы в формате телемоста.

Добавим, эта подстанция поможет подключить новых потребителей, а заодно повысит надёжность энергоснабжения промышленных и жилых кварталов юго-запада Северной столицы. Так, укрепится надёжность работы Юго-Западной ТЭЦ и ещё шести котельных. Работу последних можно будет перевести на газ, повысив их экологическую безопасность.

Врио главы Петербурга отметил, что у Северной столицы и Ленобласти большие планы насчёт совместного развития.

— Это развитие инженерной структуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры. Мы соседи, и этот проект ещё раз говорит о том, что мы совместно с "Газпромом" делаем общее дело для блага наших людей, — заявил Беглов.

Добавим, новая ГРС "Лаголово" позволит газифицировать 2800 квартир и домовладений.