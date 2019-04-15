Кабмин передумал вводить видеофиксацию техосмотра

Согласно последней редакции проекта закона, можно ограничиться двумя фотографиями.

Поправки Правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техническом осмотре автомобилей исключают обязательную съёмку процесса на видео. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по транспорту Евгения Москвичёва.

По словам депутата, кабмин решил, что можно ограничиться двумя фотографиями — начала и завершения прохождения техосмотра. Законопроект с новыми поправками будет рассмотрен нижней палатой во втором чтении завтра, 16 апреля.

Ранее Лайф писал, что ГИБДД планирует частично взять технический осмотр под свой контроль.