Журналист сообщил о бегстве из страны главного военного прокурора Украины

Анатолий Матиос якобы покинул Незалежную, не дожидаясь официального поражения Петра Порошенко в ходе второго тура выборов. Но это, как принято говорить, ещё не точно.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос тайно выехал за границу. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил журналист Василий Крутчак, ссылаясь на источники в окружении чиновника. Журналист убеждён, что речь идёт о бегстве.

— Толик Матиос покинул страну. Зеленскому и Коломойскому он не нужен, потому что предателей не покупают, а Пётр будет его догонять даже не из-за слива информации про Свинарчуков, а из-за видео с сыном, — написал Крутчак.

На видео, о котором идёт речь, фигурирует младший сын действующего украинского лидера, 18-летний Михал (либо очень похожий на него юноша). На кадрах он предстает в нелицеприятном свете, находится в состоянии алкогольного опьянения и пускается во все тяжкие. Видео появилось в соцсетях за несколько дней до первого тура выборов. Однако связь этого слива с Матиосом ещё не доказана.

Напомним, 21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко. Новый опрос определил лидера президентской гонки.