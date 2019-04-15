Возле СПИД-центра в Кемерове разбросали пробирки с кровью

Жительница Кемерова нашла возле местного СПИД-центра разбросанные пробирки с кровью. Они лежали у мусорных контейнеров. По словам женщины, рядом свободно гуляют дети.
— Никаких пакетов или чего-то ещё там не было. Просто колпачки и прям кровь в пробирках. А ведь там рядом находится детский сад, проход к мусоркам свободный, — передаёт "Сибдепо" слова жительницы Кемерова.
Уточняется, что работники медицинского центра уже начали служебную проверку.
Ранее Лайф сообщал, что в России стало больше больных одновременно туберкулёзом и ВИЧ.
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