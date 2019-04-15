Возле СПИД-центра в Кемерове разбросали пробирки с кровью

Читайте также

Возле СПИД-центра в Кемерове разбросали пробирки с кровью

43

Фото: © vk.com/"Инцидент Кемерово"

Контейнеры просто были разбросаны у мусорных баков. Неподалёку находится детский сад.

Жительница Кемерова нашла возле местного СПИД-центра разбросанные пробирки с кровью. Они лежали у мусорных контейнеров. По словам женщины, рядом свободно гуляют дети.

Никаких пакетов или чего-то ещё там не было. Просто колпачки и прям кровь в пробирках. А ведь там рядом находится детский сад, проход к мусоркам свободный, — передаёт "Сибдепо" слова жительницы Кемерова.

Уточняется, что работники медицинского центра уже начали служебную проверку.

Ранее Лайф сообщал, что в России стало больше больных одновременно туберкулёзом и ВИЧ.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×