Посетителей Дарвиновского музея научат правильно есть грибы

Гости также смогут принять участие в игре "Ежиная правда", ведущий которой развенчает мифы об этом забавном животном.

Посетителей Государственного Дарвиновского музея 20 апреля научат правильно сеять семена овощей, разбираться с мифами о еже и есть грибы. Эти и другие мероприятия учреждение приурочило к Международному дню Земли.

— Только в День Земли можно будет попасть на открытую лекцию одного из ведущих микологов России Михаила Вишневского, — сообщили в пресс-службе музея. Учёный ответит на вопросы, как и почему наши предки начали есть грибы, как правильно есть грибы, почему сейчас стали собирать больше видов грибов.

Кроме того, столичные дачники смогут посетить занятие "Во саду ли, в огороде", где им расскажут о простых правилах, которые помогут вырастить крепкую рассаду. А участники игры "Ежиная правда" смогут узнать, какая информация об этом маленьком и колючем зверьке является всего лишь мифом, а какая — правдой.

С полным списком мероприятий на 20 апреля можно ознакомиться на сайте Дарвиновского музея.

Ранее Лайф писал, что испанка умерла после обеда с грибами в мишленовском ресторане.