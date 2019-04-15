Матвиенко заверила, что Россия никогда не уйдёт из Арктики

Председатель Совфеда напомнила, что, согласно экспертным оценкам, развитие СПГ-проектов в этом регионе даст 1,5% к ВВП страны.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия никогда не уйдёт из Арктики, это подтверждает реализация проекта "Ямал СПГ".

— Проект стал российским форпостом для освоения Арктики в новом тысячелетии. Мы в очередной раз подтвердили, что мы тут навсегда, — передаёт ТАСС слова Матвиенко.

Она напомнила, что, согласно экспертным оценкам, развитие СПГ-проектов в Арктике даст 1,5% к ВВП страны. Сейчас доля России на рынке СПГ — 6–8%, к 2030 году планируется, что этот объём вырастет до 20%.

При этом Матвиенко отметила, что до сих пор не принят закон, который касался бы развития Арктического региона. По её мнению, этот вопрос можно решить с созданием специального министерства.

Ранее СМИ писали о том, что США не способны защищать свои интересы в Арктике.