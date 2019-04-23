Насколько подорожает импортная обувь и одежда из-за новой маркировки

С 2019 года в России вводится обязательная маркировка товаров. Она подразумевает нанесение специального штрихкода Data Matrix на легальную импортную и отечественную продукцию. С июля к реализации инициативы приступят производители сигарет и обуви, а с 1 декабря к ним присоединятся остальные отрасли лёгкой промышленности, а также производители парфюмерии, фотокамер и ламп-вспышек.

К 2024 году маркироваться будут вообще все продукты. Мотивировано введение нового правила желанием снизить процент контрафактных и "серых" товаров на российском рынке. Однако есть у инициативы и спорные моменты. Например, при её реализации у некоторых импортёров возникнут новые издержки, которые могут отразиться на ценах в магазинах.

Повсеместная маркировка обсуждается с 2016 года. С тех пор был урегулирован ряд вопросов, которые возникали у представителей разных отраслей, а оператором процедуры был назначен Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Одним из итогов подготовки стало исследование "Готовность розницы к работе с маркировкой", проведённое "Левада-центром" совместно с IT-компанией АТОЛ. Результаты работы были представлены 15 апреля 2019 г.

Мало информации. Магазины рассказали о недостатке сведений о новой инициативе

Согласно исследованию, в целом розница, включая мелких предпринимателей, в курсе грядущих изменений: 89% предпринимателей признались в осведомлённости. При этом представители сферы торговли отметили наличие пробелов в информировании о введении маркировки и пожелали получить больше деталей: только 13% предпринимателей остались довольны количеством имеющейся справки. Впрочем, трети опрошенных неудовлетворительное количество информации не мешает полагать, что внедрение пилотной системы маркировки пройдёт без сбоев. Параллельно 37% опрошенных связали инициативу с повышением налоговых выплат, 36% увидели за ней усиление контроля рынка государством, 36% связали нововведение с защитой покупателей от контрафактных товаров.

Совершенно безболезненно для предпринимателей

Реваз Юсупов из Центра развития перспективных технологий настаивает, что в будущем введение повсеместной маркировки поставит предпринимателей в условия добросовестной конкуренции. Дескать, после модернизации продавцы контрафакта и контрабанды не смогут демпинговать цены и мешать легальной торговле. Потребители тоже, по мнению спикера, только выиграют: мол, отсканировав штрихкод, покупатели смогут узнать, когда, где и кем был выпущен любой продукт.

Алексей Макаров, топ-менеджер ИТ-компании АТОЛ, которая поможет оператору снабдить предпринимателей необходимым оборудованием и программным обеспечением, отмечает, что торговые точки понесут минимальные расходы на переоборудование. Предпринимателям, которые уже имеют онлайн-кассы, потребуется только обновить ПО, что стоит 600–800 рублей. Более того, кассы, которые в начале года обновились под новый НДС, уже поддерживают Data Matrix. Переживать за тех, у кого терминала нет (их, к слову, в выборке "Левада-центра" оказалось меньше четверти), тоже, по мнению Макарова, не стоит. Так как покупка базового набора оборудования с кассой и 2D-сканером обойдётся дешевле 10 тысяч рублей.

Но очень накладно для поставщиков и импортёров

Впрочем, кое-кто от новой инициативы пострадает: импортёры, поставщики и, как следствие, покупатели. Но не во всех случаях. Та же "табачка" обещает справиться с издержками, которые появятся с внедрением новой системы, самостоятельно — без подъёма ценников в магазинах. Александр Мироненко, представитель Philip Morris International, заявил, что для них маркировка выльется в подорожание производства каждой пачки на 50 копеек.

У лёгкой промышленности перспективы хуже. По словам Натальи Демидовой, генерального директора Национального обувного союза, 80–90% легальной и нелегальной обуви в Россию импортируется. Отсюда вытекает главный вопрос: в какой из этапов транспортировки будет происходить маркировка и за чей счёт? Демидова отмечает, что совершенно точно дополнительными процедурами не станут заниматься заводы, поскольку у крупных брендов заказчики в десятках стран, менять налаженное производство только ради нас им неинтересно. Поэтому, по мнению Демидовой, финансовая нагрузка ляжет на импортёров. В частности, им придётся организовать специальные хабы, куда для маркировки будет свозиться вся продукция перед отправкой на полки российских магазинов. Очевидно, что это чувствительная статья расходов: нужны оборудование, персонал, помещения. Особенно сильно издержки вырастут, если маркировочные центры придётся возводить за пределами России. А такое вполне вероятно, поскольку немаркированную продукцию в скором времени ввозить запретят.

Об изменениях цен представители отраслей говорят уклончиво. Вместо примерных цифр они предпочитают описывать схемы, при которых издержки можно сократить. Во-первых, большой вопрос, что является формальным ввозом продукта в страну. Демидова настаивает, что главным этапом импорта является таможенное оформление. Что не претит созданию хабов в России. Хотя бы в таможенных складах. Также гендиректор Национального обувного союза заочно предлагает импортёрам использовать один сортировочный центр для нескольких компаний сразу. Мол, так выгоднее. Железная логика. Правда, непонятно, будут ли выдерживать такие центры потоки продуктов от нескольких производителей сразу. Во-вторых, глава союза уповает на то, что тотальная маркировка продукции приведёт к исчезновению или хотя бы уменьшению контрафакта и контрабанды на рынке, которые вредят "белым" магазинам. По мнению Демидовой, в перспективе это принесёт много прибыли официальным продавцам и тем самым позволит импортёрам взять большую часть новых издержек на себя.

Впрочем, у оператора инициативы — Центра развития перспективных технологий — другое мнение на счёт будущего импортной обуви в России. Реваз Юсупов ожидает, что сильный удар по "серому" рынку, наоборот, обернётся удешевлением обуви на 20%.