Мать оставила детей в неотапливаемом вагончике без еды и воды в ХМАО

Малыши были доставлены в больницу, а против их матери возбуждено два уголовных дела.

В городе Мегион (ХМАО) мать оставила двоих детей в неотапливаемом вагончике без продуктов питания и воды, сообщили в УМВД РФ по ХМАО.

Детей четырёх и двух лет нашли сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Они находились без присмотра родителей.

По словам полицейских, 35-летняя жительница Мегиона закрывала входную дверь жилища навесным замком и регулярно оставляла детей одних без еды и воды.

— Она безразлично относилась к их здоровью, воспитанию и злоупотребляла спиртным, за что прежде привлекалась к административной ответственности и состояла на учете в ОДН, — говорится в сообщении.

Оба ребёнка были отправлены в больницу, а сотрудники полиции возбудили уголовное дело против их матери по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Ранее жительница Москвы оставила своего девятилетнего сына в квартире без еды и воды.