Шесть человек попали под суд за публикацию видео теракта в Новой Зеландии

Трое из них находятся под стражей, остальные освобождены под залог при условии полного запрета посещения мечетей и окружающей их территории в радиусе 500 м.

Шесть человек предстали перед судом в новозеландском Крайстчерче за незаконное распространение видео терактов, в результате которых погибли 50 человек, ещё 50 были ранены. Об этом сообщает CBS News.

Обвиняемым грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 14 лет. Суд отказал в освобождении под залог троим из фигурантов, в том числе 44-летнему бизнесмену Филиппу Арпсу, впервые представшему перед судом 20 марта, и 18-летнему подростку, опубликовавшему 16 марта кадры с места теракта в мечети Ан-Нур с комментарием "Цель достигнута!"

Ещё трое освобождены под залог. Им запрещено посещать мечети и приближаться к ним ближе чем на 500 м. Кроме того, подсудимым не разрешается пользоваться Интернетом, а контакты с окружающими ограничены.

Напомним, 15 марта 2019 года 28-летний австралиец Брентон Таррант устроил стрельбу в двух мечетях города Крайстчерч. При этом он вёл трансляцию своих действий в "Фейсбуке". Погибло 50 человек, столько же пострадало.