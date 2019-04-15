Контролирующие органы заинтересовались финансами шоумена. Якобы Госкино выделило ему средства на проект при определенных условиях, а он их нарушил. Камнем преткновения при этом стал русский язык.

Соломянский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудить дело против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает в понедельник агентство "Укринформ". Дело хотят возбудить за растрату государственных средств, а суть иска в следующем.

В 2018 году Зеленский получил от Госкино средства, которые пошли на производство романтической комедии "Я, ты, он, она". По версии контролирующих органов, фильм должен быть снят исключительно на украинском и крымскотатарском языках, одно он вышел в свет и русскоязычном варианте. Якобы в этом и состоят признаки уголовного преступления в виде растраты государственных средств.

Команда Зеленского обвинения в его адрес пока не прокомментировала.

Отметим, что соратники Порошенко уже не в первый раз пытаются создать проблемы с законом его единственному конкуренту по президентской кампании. Буквально на прошлой неделе вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала открыть уголовное производство против авторов, сценаристов и исполнителя главной роли в комедийном сериале "Слуга народа". Она сочла недопустимыми два эпизода картины с участием Зеленского: в первом обыгрывался сон о расстреле коррупционного парламента, во втором речь шла о похоронах президента.