Беглов решил проводить внезапные проверки районов

Решение было принято после того, как врио главы региона посетил один из дворов, где ему не понравилось, как выглядит территория после зимы.

Врио губернатора Санкт-Петербурга заявил, что будет проводить внезапные проверки районов. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Такие проверки, как отмечается, будут проводиться ежедневно. Решение глава города принял после того, как посетил двор дома № 30 на Кубинской улице и посмотрел, как выглядит территория после зимы: там грязь и огромные лужи.

— Почему здесь нет ливнёвки? — спросил Беглов у главы Московского района Владимира Ушакова.

Тот не смог дать ответ. В конце минувшей недели Беглов уже был в этом районе с рабочим объездом. После этого на страницу губернатора во "ВКонтакте" местные жители начали присылать фотографии плохо убранных дворов, и тогда глава региона принял решение вернуться в Московский район и проинспектировал первый попавшийся двор. Он также проверил один из подъездов и детские площадки. Ревизию последних помогли провести маленькие жильцы дома.

— Дети сказали, что площадка находится в плохом состоянии. Во дворах осталось много грязи. На газонах паркуются машины. Понятно, что нужно создавать парковки, но нарушать закон тоже нельзя, — сказал Беглов, передав Ушакову ряд поручений.

Ранее политолог Виктор Потуремский в беседе с Лайфом отметил тот факт, что Беглов инициировал проекты, которые могут обсуждаться на самом высоком уровне.