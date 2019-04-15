Скончался хоккеист Дмитрий Набоков

В Новосибирске на 43-м году жизни после тяжёлой болезни скончался нападающий хоккейного клуба "Сибирь" Дмитрий Набоков. О кончине спортсмена сообщает Управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска.

В конце 1990-х годов Набоков играл за клубы НХЛ "Чикаго Блэк Хоукс" и "Нью-Йорк Айлендерс".

Также в карьере спортсмена было участие в играх за тольяттинский клуб "Лада", новокузнецкий "Металлург", нижнекамский "Нефтехимик", пермский "Молот-Прикамье", подмосковный ХК МВД, московский "Динамо", челябинский "Трактор" и финский "Сайпа".