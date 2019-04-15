Экс-главу Volkswagen обвинили в мошенничестве

По мнению прокуроров, Винтеркорн знал, что концерн не решил проблему с выхлопами при обновлении программного обеспечения.

Прокуратура города Брауншвейг в Германии предъявила обвинения по делу о "дизельном скандале" против пятерых граждан, в том числе и экс-главы Volkswagen Мартина Винтеркорна, сообщает издание Deutsche Welle.

Компания Volkswagen устанавливала на части дизельных двигателей специальные устройства, которые улавливали различия между обычным режимом проезда и прохождением тестирования на выброс веществ в атмосферу. Когда устройства получали сигнал о том, что тестирование не проводится, многие из систем фильтрации начинали работать в неполную силу, что приводило к резкому увеличению числа выбросов.

О махинациях с данными по выбросам дизельных двигателей стало известно в сентябре 2019 года. Скандал привёл к отставке топ-менеджера VW и согласию компании на выплату компенсаций.

Винтеркорну и четырём менеджерам компании были предъявлены обвинения в мошенничестве. Дело против экс-главы компании было открыто в июле 2018 года. Следствие уверено, что он знал о манипуляциях в компании, но своевременно не сообщил о потенциальных рисках для финансистов и инвесторов.

Ранее районный суд Токио одобрил ходатайство следствия о продлении ареста экс-главы Nissan Карлоса Гона.