Мошенник 12 лет притворялся инвалидом и добился встречи с папой римским

Мужчина даже сочинил легенду, по которой он раньше работал полицейским, а перестал ходить после перестрелки с бандитами.

В Италии разоблачили мужчину, который 12 лет притворялся инвалидом и пользовался предоставленными государством льготами. Житель Флоренции даже был удостоен аудиенции у папы римского в Ватикане.

По данным Daily Mail , в 2007 году Роберто Гуглельми инсценировал ДТП и получил поддельное свидетельство о том, что после "травмы" он якобы больше не может ходить. Он даже колол себе обезболивающее перед походами к врачам, а также выдержал болезненную физиотерапию. По Флоренции он передвигался на коляске и вставал на ноги только дома и во время отдыха за пределами города.

Гуглельми даже сочинил легенду для СМИ, по которой он раньше работал полицейским, а инвалидом стал после перестрелки с бандитами. Местные журналисты сделали из мошенника настоящего героя, а в 2014 году ему удалось добиться встречи с папой римским в Ватикане.

К несчастью для Гуглельми, когда он вернулся во Флоренцию после отдыха в Того, представители властей заметили, что он сошёл с трапа самолёта без посторонней помощи. За мошенником начали следить, а в его доме даже установили скрытую камеру. Когда расследование подтвердило подозрения правоохранителей, он был помещён под домашний арест.