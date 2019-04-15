Арестован бывший глава предприятия, разрабатывавшего системы для Ту-160

Он пытался сбежать от суда. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Головинский суд Москвы в феврале заключил под стражу Андрея Трубкина — бывшего руководителя НПП "Темп". В марте суд на 3 месяца продлил ему меру пресечения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

— Андрею Трубкину 15 февраля 2019 года была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 11 марта она была продлена на 3 месяца, до 13 июня, — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело против него завели в январе 2013 года. Позже его соединили с пятью подобными преступлениями. А затем предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Трубкин нарушил заключение суда и был объявлен в федеральный розыск. Его задержали в середине февраля этого года.

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