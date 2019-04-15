В штабе Зеленского заявили, что он не признает референдум в Крыму

Жители полуострова в 2014 году почти единогласно решили, что его будущее должно быть связано с Россией.

В предвыборном штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что он не признает референдум о воссоединении Крыма с Россией.

— Так называемый "референдум" не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма, — говорится в заявлении пресс-службы.

В штабе кандидата также заверили, что никаких договоренностей о размене Крыма на "мир в Донбассе" быть не может. В то же время военное решение конфликта с Россией является недопустимым как для Украины, так и для западных союзников.

Напомним, второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля. В нём примут участие действующий президент Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский. Согласно данным социологического опроса, перед вторым туром Порошенко набирает 24% голосов, а рейтинг Зеленского составляет 61%.

Что же касается референдума в Крыму, он прошёл в 2014 году после того, как на Украине был совершён госпереворот. Жители полуострова на свободном голосовании почти единодушно высказались за вступление территории в состав России. В том же году Крым и Севастополь стали регионами России, однако Киев этого не признаёт.