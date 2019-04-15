В лесу под Оренбургом нашли мёртвого крокодила

В район ранее приезжал цирк, в афише которого значился номер с рептилией, но его не показали зрителям.

Жители Тоцкого района Оренбургской области обнаружили в лесу мёртвого крокодила. Об этом сообщается в паблике "Оренбургская область — Онлайн" во "ВКонтакте".

Как отмечает региональное управление МВД, сейчас полицейские выясняют, как в лесу могла появиться рептилия. О находке стражам порядка сообщили местные жители. Длина крокодила, по некоторым данным, около одного метра.

— По данному факту сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД, ранее в этот район приезжал цирк. В его афише значился номер с крокодилом, но его не показали. Полицейские также проверят, могла ли рептилия принадлежать цирку.