Власти Дании рассматривают уже третий вариант маршрута "Северного потока – 2"

В компании Nord Stream 2 AG уверены, что отсутствие решения властей Дании по проекту газопровода является намеренным затягиванием строительства.

Власти Дании получили уже третий вариант прокладки нитки трубопровода "Северный поток — 2" по дну исключительной экономической зоны страны. Об этом сообщает на своём сайте компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся строительством трубопровода.

— Третья заявка, включающая оценку воздействия на окружающую среду, касается маршрута в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании в водах южнее острова Борнхольм. Территория в ИЭЗ ранее являлась спорной между Данией и Польшей, поэтому не была доступна для разработки каких-либо проектов, — сообщает компания.

В компании Nord Stream 2 AG добавляют, что им сложно понять, почему решение по базовому маршруту в территориальных водах Дании нет, хотя первый проект был представлен 16 месяцев назад.

— Требование подачи заявки по третьему варианту маршрута, несмотря на наличие уже двух действующих заявок, прошедших процесс рассмотрения и удовлетворяющих условиям выдачи разрешения, можно рассматривать исключительно как намеренную попытку задержать завершение проекта, — уверены в компании.

Ранее Лайф приводил слова президента Украины Пётра Порошенко, депутата Европарламента Манфреда Вебера, министра энергетики США Рика Перри, которые называли "Северный поток — 2" политическим проектом. Власти Германии и России заверяли, что проект преследует только экономические цели.