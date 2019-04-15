Суд признал законным отстранение Арашукова от должности сенатора

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Суд признал законным отстранение Арашукова от должности сенатора

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Никеричев Андрей

Он пытался оспорить это решение через своих адвокатов. Но вместе с тем декларацию о доходах за 2018 год Арашуков-младший подавать почему-то не стал.

Мосгорсуд признал законным решение отстранить арестованного Рауфа Арашукова от должности сенатора, представляющего Карачаево-Черкесию. Таким образом, жалоба защиты осталась без удовлетворения, передаёт ТАСС.

Напомним, что Рауфа Арашукова обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Показания против него дал Вячеслав Дерев, занимавший пост сенатора от КЧР до Арашукова-младшего.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Арашукову до 30 июня.

Лайф уже обращал внимание, что, несмотря на желание Арашукова оспорить свой статус члена Совфеда, он не предоставил сведения о своих доходах в указанные законом сроки. В результате 12 апреля декларация Арашукова так и не появилась на сайте верхней палаты.

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