Сердючка назвала дебилизмом отношение к Евровидению как к битве за победу

По мнению артиста, цель состязания — повеселиться и показать какое-то музыкальное разнообразие.

Шоумен Андрей Данилко, известный благодаря своему образу Верки Сердючки, прокомментировал Лайфу информацию о своём предстоящем выступлении на Евровидении-2019 в Тель-Авиве. По его мнению, лучше всех представить Украину на международном песенном конкурсе могла бы группа Kazka или Maruv, но "политические разборки" всё испортили.

— Когда в стране такая ситуация, наверное, выглядела бы лучше Kazka в этом случае, но могла быть и Maruv, потому что этот проигрыш очень хитовый. Я, знающая, как это происходит там, я сразу понимаю, что это взорвёт зал на этот проигрыш, и это будет хорошо, весело, — сказал Данилко.

Он считает, что цель конкурса — показать какое-то музыкальное разнообразие, не важно, фрик на сцене, девочка или группа. Однако у украинцев, белорусов и россиян осталось "советское" мировоззрение: если не на первом месте, значит, проиграл.

— Дебилизм. И с этим так сложно бороться. Это не Олимпийские игры. Вот Олимпийские — это чуть другое. Это всё-таки праздник музыки. Все приехали, какое там место, все тут общаются, все дружат, все целуются, вся Европа смотрит, хорошее настроение. Только наши все переживают, трусятся, у кого-то давление, какие-то интриги, скандалы каждый год, — возмущается Сердючка.

Именно из-за "политических разборок" представить Незалежную в этом году на Евровидении некому, говорит он.

Ранее стало известно, что организаторы конкурса вели переговоры с представителями Сердючки на протяжении нескольких недель. В итоге было решено, что она выступит в Тель-Авиве под песню победительницы Евровидения-2018 Неты Барзилай Toy.