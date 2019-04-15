Россияне смогут проходить диспансеризацию вечером и по субботам

Также введены чёткие сроки постановки диагноза по онкологическим заболеваниям. Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому россияне могут пройти диспансеризацию в вечернее время и по субботам.

Кроме того, премьер сообщил, что теперь процесс постановки диагноза по онкологическим заболеваниям продлится не более 14 дней.

— Это, надеюсь, позволит упорядочить работу по таким существенным проблемам, которые связаны с тяжёлыми заболеваниями, — передаёт ТАСС слова Медведева.

Ранее Лайф сообщал, что врачи предложили ввести обязательное УЗИ молочных желёз для девочек-подростков.