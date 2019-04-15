Дагестанское село получило название Албания

В населённом пункте есть более 30 дворов, детский сад, школа, там проживает около 100 человек.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении названия Албания селу в Тляратинском районе в Дагестане. Распоряжение было опубликовано на сайте официального интернет-портала правовой информации в понедельник.

Заведующий отделом по работе с сельскими поселениями администрации района Ибрагим Абдурахманов сообщил ТАСС, что до 1970-х годов село называлось Тонсудой, в нём было около пяти хозяйств. После оно носило неофициальное название Албания.

— Сейчас в этом селе около 30 хозяйств, и в нём проживают более 100 человек. В селе имеются детсад, начальная школа и ФАП, — сообщил собеседник агентства.

28 июня 2018 года депутаты народного собрания Дагестана приняли постановление, по которому это село будет числиться в составе Хиндахского сельсовета Тляратинского района.