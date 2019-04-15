В Подмосковье два ребёнка погибли при пожаре

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В Подмосковье два ребёнка погибли при пожаре

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Фото: © Flickr/Ada Be

Всего пожарным удалось эвакуировать пятерых человек, обстоятельства ЧП выясняются.

При пожаре в двухэтажном жилом доме в подмосковном Серпухове погибли два ребёнка, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МЧС РФ Фёдор Польшин РИА "Новости".

— В результате пожара в двухэтажном двухподъездном доме 161/а на улице Центральная погибли два ребёнка, возраст уточняется, — рассказал Польшин.

По его словам, пожарные эвакуировали пятерых человек. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Ранее в Забайкалье пьяная мать из-за ссоры с мужем подожгла дом с детьми.

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