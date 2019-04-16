Пранкер надел мусорный пакет на голову полицейскому в Нижнем Новгороде — видео

Нижегородский пранкер Илья Молодцов надел мусорный пакет на голову полицейского возле торгового центра "Шайба" и убежал. На видеозапись розыгрыша обратил внимание паблик " Типичный Нижний Новгород ".

На кадрах видно, как молодой человек подбегает сзади к одиноко идущему правоохранителю, надевает ему на голову пакет и бросается наутёк. Полицейский сразу пускается в погоню за пранкером. Чем закончилось преследование, неизвестно.

В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили, что герой ролика — сотрудник МВД, а не ряженый. По факту произошедшего проводится проверка. Однако, по данным местных СМИ, пранкер является приятелем полицейского.

Ранее Лайф сообщал, что в московском метро молодой человек тихо подобрался к полицейским, обхватил одного сзади, поднял и пронёс несколько шагов.