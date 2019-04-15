Трамп призывал побыстрее тушить собор Парижской Богоматери

Президент США Дональд Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери. Американский лидер призвал экстренные службы французской столицы действовать быстрее.
— Это так ужасно — смотреть на то, как пылает парижский собор Нотр-Дам. Возможно, нужно было бы использовать пожарные вертолёты. Надо действовать быстрее! — написал хозяин Белого дома в "Твиттере".
Ранее Лайф опубликовал видео с места пожара в соборе Парижской Богоматери, на которых видны густые клубы дыма, поднимающиеся над историческим зданием.
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