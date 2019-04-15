Шведская журналистка рассказала, в чём сложность русского языка для иностранцев

Носители великого и могучего, по её словам, активно пользуются скрытыми смыслами слов и ассоциациями, а не прямым значением.

Корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен, работающая в России, пришла к выводу, что чем лучше она говорит по-русски, тем сложнее ей понимать этот язык. Об этом она написала в статье, перевод которой приводит ИноСМИ.

Так, шведка недоумевает от фразы "да нет, наверное", которую можно истолковать как угодно, хотя она и означает "вероятно, нет".

Кроме того, журналистку ставят в тупик иностранные слова, которые русскоговорящие используют в другом значении. В пример она приводит слово "демократический". На Западе оно означает право голосовать на свободных выборах, в России — социальное равенство. Также слово "лояльный" русскоговорящие связывают с пониманием, а не с солидарностью, как на Западе.

Помимо этого девушка считает, что в русском языке обращают внимание не на прямое значение слова, а на связанные с ним ассоциации. Это и усложняет понимание. В беседе также могут скрываться смыслы, которые открыто не проговариваются.

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