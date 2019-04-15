В огне обрушились шпиль и крыша собора Парижской Богоматери

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В огне обрушились шпиль и крыша собора Парижской Богоматери

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У здания полыхающего собора Парижской Богоматери полностью обрушилась крыша, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на своего корреспондента, который находится на месте событий.

Крыша полностью обрушилась, пламя выходит из задней части собора, как будто это факел, — сообщает журналист.

Историческое здание загорелось сегодня. По предварительным данным, в нём велись реставрационные работы.

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