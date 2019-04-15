В огне обрушились шпиль и крыша собора Парижской Богоматери

#NotreDame: 'The roof has entirely collapsed, there are flames coming out the back of the cathedral as if it was a torch'@charli, Journalist at France 24, at the scene of the fire. pic.twitter.com/2B0IrMiDcL — FRANCE 24 English (@France24_en) 15 апреля 2019 г.

У здания полыхающего собора Парижской Богоматери полностью обрушилась крыша, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на своего корреспондента, который находится на месте событий.

— Крыша полностью обрушилась, пламя выходит из задней части собора, как будто это факел, — сообщает журналист.

Историческое здание загорелось сегодня. По предварительным данным, в нём велись реставрационные работы.