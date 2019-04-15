Макрон выразил слова скорби всем французам в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари

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Макрон выразил слова скорби всем французам в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари

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Фото: © Flickr/Mutualité Française

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил слова скорби в связи с пожаром, который охватил собор Парижской Богоматери.

Нотр-Дам-де-Пари в огне. Переживания для целой нации. Размышления для всех католиков и для всех французов. Как и всем нашим соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как эта часть нас горит, — написал президент Франции в своём твиттере.

Огонь охватил здание собора Парижской Богоматери сегодня днём, через некоторое время от пламени обрушились крыша и шпиль собора. Президент США Дональд Трамп попросил власти Франции побыстрее потушить историческое здание и использовать пожарные вертолёты.

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