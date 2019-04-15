На Украине главу "Энергосети" задержали по делу о присвоении $12,9 млн

В ходе расследования выяснилось, что Крючков выводил средства из государственных облэнерго в интересах частных лиц.

В киевском аэропорту задержали главу "Энергосети" Дмитрия Крючкова, сообщили детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

— Председателя правления ЗАО "ХК Энергосеть", подозреваемого в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 миллионов гривен (Около 12,9 миллиона долларов. — Прим. ред.), экстрадировали из Германии на Украину. Детективы НАБУ задержали чиновника в международном аэропорту Борисполь, — сказано в сообщении НАБУ в "Фейсбуке".

В течение 48 часов суд обязан выбрать меру пресечения для Крючкова. Детективы собираются настаивать на содержании подозреваемого под стражей с возможностью внести залог в размере тех же 346,2 миллиона гривен.

Ранее журналисты проекта "Схемы. Коррупция в деталях" обнародовали материал, в котором утверждают, что друг и партнёр президента Украины Петра Порошенко Игорь Кононенко может быть причастен к хищениям в сфере энергетики на сумму более 50 миллионов долларов.

Журналисты также смогли обнародовать записи телефонных разговоров Кононенко и Крючкова. Согласно расследованию, в 2015 году Крючков через руководимую им компанию "Энергосеть" организовывал схемы выведения денег из государственных облэнерго в интересах частных лиц, в том числе и Кононенко.