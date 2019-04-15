Огонь перекинулся на левую башню Нотр-Дама

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Огонь перекинулся на левую башню Нотр-Дама

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Огонь перешёл на левую башню собора Парижской Богоматери. Об этом свидетельствуют кадры с места происшествия.

После того как из-за пожара полностью были разрушены шпиль и крыша, огонь перекинулся на несущие конструкции собора.

Полыхает собор Парижской Богоматери. Онлайн-трансляция

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