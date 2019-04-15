Огонь перекинулся на левую башню Нотр-Дама

Photos of the north tower of #NotreDame currently on fire. Currently 400 firefighters are attempting to control the blaze. #Paris pic.twitter.com/N0cCKtuiQC— Aurora Intel (@AuroraIntel) 15 апреля 2019 г.
Огонь перешёл на левую башню собора Парижской Богоматери. Об этом свидетельствуют кадры с места происшествия.
После того как из-за пожара полностью были разрушены шпиль и крыша, огонь перекинулся на несущие конструкции собора.
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