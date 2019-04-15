Колокол Нотр-Дама может сорваться, если не остановить распространение огня

Представитель попечителей собора заявил журналистам, что колокол горящего собора Парижской Богоматери может сорваться, если не прекратить пожар.
Сотрудники спасательных служб Франции при этом отметили, что не уверены в том, что смогут справиться с пламенем, охватившим Нотр-Дам де Пари.
Ранее во французском МВД объяснили, почему собор не тушат с воздуха.
Всё о пожаре в режиме онлайн вы можете прочитать в текстовой трансляции, также на Лайфе есть прямое включение с места ЧП.
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