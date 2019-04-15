Колокол Нотр-Дама может сорваться, если не остановить распространение огня

По словам пожарных, они не уверены, что смогут справиться с пожаром, охватившим древнее здание.

Представитель попечителей собора заявил журналистам, что колокол горящего собора Парижской Богоматери может сорваться, если не прекратить пожар.

Сотрудники спасательных служб Франции при этом отметили, что не уверены в том, что смогут справиться с пламенем, охватившим Нотр-Дам де Пари.

Ранее во французском МВД объяснили, почему собор не тушат с воздуха.

Всё о пожаре в режиме онлайн вы можете прочитать в текстовой трансляции, также на Лайфе есть прямое включение с места ЧП.