Пушков заявил, что позиция Зеленского по Крыму ни на что не влияет

Сенатор Алексей Пушков уверен, что заявление пресс-службы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о его непризнании референдума о воссоединении Крыма с Россией является ничего не означающим предвыборным ритуалом.

— Другую позицию Зеленский занять не может. Это необходимый политический ритуал, чтобы не заподозрили в измене. Но для России и Крыма это несущественно. Ритуальные пляски и бубны ни на что не влияют, — написал он в своём твиттер-аккаунте.

Он также добавил, что признание или непризнание Зеленским и его штабом референдума "не имеет значения".

Напомним, ранее пресс-служба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского распространила заявление, в котором говорилось о непризнании произошедшего в Крыму референдума и невозможности размена полуострова на "мир в Донбассе".