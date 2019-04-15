Опубликованы кадры разрушений Нотр-Дама с беспилотника

Photo prise depuis un drone, au-dessus de #NotreDame, et retransmise au QG provisoire des pompiers, au pied de la cathédrale.



Notre direct : https://t.co/XqGPHJSjkM pic.twitter.com/3OCiKOP3u0 — La Croix (@LaCroix) 15 апреля 2019 г.

Французское издание La Croix опубликовало в "Твиттере" кадры, сделанные с беспилотника. На фото видно, что огнём охвачен весь Нотр-Дам де Пари.

Как ранее сообщили представители собора, колокол Нотр-Дама может сорваться, если не остановить распространение пламени. Однако, по словам спасателей, шансов на ликвидацию пожара не так уж и много.

Всё о пожаре вы можете прочитать в текстовой трансляции, также мы ведём прямое включение с места ЧП.