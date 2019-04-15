Опубликованы кадры разрушений Нотр-Дама с беспилотника

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Опубликованы кадры разрушений Нотр-Дама с беспилотника

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Французское издание La Croix опубликовало в "Твиттере" кадры, сделанные с беспилотника. На фото видно, что огнём охвачен весь Нотр-Дам де Пари.

Как ранее сообщили представители собора, колокол Нотр-Дама может сорваться, если не остановить распространение пламени. Однако, по словам спасателей, шансов на ликвидацию пожара не так уж и много.

Всё о пожаре вы можете прочитать в текстовой трансляции, также мы ведём прямое включение с места ЧП.

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