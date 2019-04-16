После фашистского приветствия в эфире НТВ началась потасовка

Авторы программы заявили, что обратятся в прокуратуру с просьбой разобраться в произошедшем.

В эфире телеканала НТВ во время передачи "Место встречи" её ведущий Иван Трушкин выгнал из студии гостя, писателя Сергея Лойко, чьё фашистское высказывание спровоцировало потасовку между участниками, сообщается на странице программы в "Фейсбуке".

В ходе разговора о проблеме подъёма фашизма на Украине эксперт Михаил Маркелов спросил Лойко, гражданином какой страны тот является, и он ответил — России.

После этого он спросил, почему тогда писатель поддерживает украинских бандеровцев и нацистов, хотя сам является гражданином РФ. На что Лойко ответил фашистским приветствием, после чего началась потасовка.

В конечном итоге ведущий урезонил гостей и удалил из студии Сергея Лойко. Авторы программы заявили, что попросят Генпрокуратуру РФ разобраться в случившемся.