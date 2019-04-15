Стало известно, сколько времени потребуется на восстановление Нотр-Дама

Пожарные говорят, историческое здание уже не спасти, к тому же не удаётся остановить распространение огня.

На восстановление собора Нотр-Дам в Париже потребуется по меньшей мере 10 лет, заявил представитель организации попечителей, ответственных за реставрацию, Мишель Пико.

Кроме того, по его словам, колокол собора Парижской Богоматери может рухнуть, если не остановить распространение огня, поскольку конструкции внутри башни — из дерева.

Всё о пожаре вы можете узнать в текстовой трансляции, также мы ведём прямое включение с места ЧП.