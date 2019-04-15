Пеле выписали из больницы в Бразилии

Трёхкратный чемпион мира по футболу в составе бразильской сборной Пеле сегодня покинул больницу после операции по удалению камня из почки, прошедшей в субботу. Об этом информирует больница имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу (Бразилия).

— Пациент Эдсон Арантис ду Насименту (Пеле) выписан из больницы сегодня утром, — говорится в документе, подписанном главой медучреждения Мигелом Сендорогло и лечащими врачами бывшего футболиста.

Ранее врачи положительно оценили самочувствие легендарного спортсмена после перенесённой операции.