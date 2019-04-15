Пеле выписали из больницы в Бразилии

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Пеле выписали из больницы в Бразилии

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Фото: © AP Photo

Трёхкратный чемпион мира по футболу в составе бразильской сборной Пеле сегодня покинул больницу после операции по удалению камня из почки, прошедшей в субботу. Об этом информирует больница имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу (Бразилия).

Пациент Эдсон Арантис ду Насименту (Пеле) выписан из больницы сегодня утром, — говорится в документе, подписанном главой медучреждения Мигелом Сендорогло и лечащими врачами бывшего футболиста.

Ранее врачи положительно оценили самочувствие легендарного спортсмена после перенесённой операции.

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