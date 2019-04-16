Спасатели Парижа: В городе нет пожарных самолётов

Пожарным крайне трудно добраться к горящему зданию собора Парижской Богоматери, пишет France Info.
— Подобраться к собору можно только со стороны фасада, а также по узкой улице, идущей вдоль северной стены собора, — рассказал представитель пожарной службы города Лоран Вибер.
Он также объяснил, почему для тушения Нотр-Дама не использовали пожарную авиацию.
— Пожарными самолётами Париж не располагает, они находятся на юге страны. С вертолётов решено было воду не сбрасывать, так как это могло создать дополнительную нагрузку на здание и ещё больше усилить вероятность обрушения стен, — сообщил Вибер.
По словам спасателя, пожар в историческом здании тушат 400 пожарных, в их распоряжении 15 машин, раздвижные лестницы, а также подъёмные платформы с водомётами.
Всё о пожаре вы можете узнать в нашей текстовой трансляции.
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