Россия отправит более 30 миротворцев в Африку и на Кипр

После получения одобрения от ООН МИД России совместно с Минобороны займётся их передислокацией.

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о том, что Россия направит своих военнослужащих в состав Миссии ООН по поддержанию мира в Центральноафриканской Республике и на Кипре. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

Сообщается, что от Российской Федерации на Кипр будет направлено до пяти, а в ЦАР, где с 2013 года между собой враждуют религиозные группировки, до тридцати военнослужащих в качестве офицеров связи, военных наблюдателей, а также офицеров штаба.

Отмечается, что документы вступают в силу со дня их подписания. После получения согласия от ООН МИД России совместно с Минобороны займётся вопросами по перемещению и размещению военнослужащих, срока пребывания и порядка замен.