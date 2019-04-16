Один пожарный серьёзно пострадал при тушении Нотр-Дама

Один пожарный серьёзно пострадал во время тушения пожара в здании собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает Reuters.
Подробностей о характере травм и состоянии пострадавшего пока не приводится.
Ранее стало известно, что из древнейшего здания удалось спасти ценные реликвии, в том числе терновый венец Иисуса Христа.
Как отметили в МВД Франции, пожарным удалось снизить интенсивность пламени.
Всё об одном из самых масштабных французских пожаров за последние десятилетия вы можете узнать в текстовой трансляции.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени