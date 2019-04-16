РПЦ о пожаре в Нотр-Даме: Трагедия для всего христианского мира

Московский патриархат молится, чтобы пожар не стал причиной гибели людей, и беспокоится за ценнейшие реликвии собора.

В Русской православной церкви выразили скорбь по поводу разрушительного пожара в соборе Парижской Богоматери.

— Это, конечно, трагедия для всего христианского мира и для всех, кто ценит культурное значение этого храма, — заявил РИА "Новости" секретарь отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям Стефан Игумнов.

Он добавил, что в РПЦ молятся о том, чтобы никто не погиб в результате пожара, а также о том, чтобы в целости и сохранности остались святыни, хранящиеся в Нотр-Даме, и прежде всего — терновый венец Христа Спасителя.

Как ранее писал Лайф, представитель собора Андре Фино заверил, что удалось спасти и венец, и другие бесценные реликвии, все они — в ризнице.