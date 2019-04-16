Собянин пригласил москвичей на "Библионочь" 20 апреля

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Собянин пригласил москвичей на "Библионочь" 20 апреля

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Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы в ближайшую субботу принять участие в акции "Библионочь" и окунуться в литературные похождения по ночному городу.

20 апреля ждём на "Библионочь". В этом году к акции присоединились новые площадки, а партнёры готовят скидки на книги. Мероприятия "Библионочи" выбирали сами горожане на портале "Активный гражданин",написал градоначальник в "Твиттере".

По словам мэра, самыми ожидаемыми в этом году для горожан станут встречи с писателями и презентации книг.

Акция "Библионочь" начнётся в Москве 20 апреля в 15:00 и закончится в 06:00 следующим утром. В это время многие городские библиотеки и другие площадки будут открыты для всех. На них можно будет прогуляться с гидом по улицам города, которые связаны с различными книгами, посмотреть спектакли и послушать лекции о писателях, попробовать себя в качестве телеведущих.

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