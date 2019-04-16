Газете The New York Times дали "Пулитцера" за расследование против Трампа

Журналисты издания полтора года разоблачали предполагаемые финансовые махинации главы Белого дома.

Журналистам газеты The New York Times присудили Пулитцеровскую премию за публикации о предполагаемых финансовых махинациях президента США Дональда Трампа, пишет ТАСС.

Сообщается, что награду получили авторы статей — Дэвид Барстоу, Сюзэнн Крейг и Расс Бюттнер. Как рассказали в оргкомитете, они в течение 18 месяцев вели масштабное расследование.

— Расследование финансов президента Дональда Трампа... развенчало его заявление об обогащении собственными силами и обнажило его бизнес-империю, построенную на уклонении от уплаты налогов, — сказала глава оргкомитета Дана Канеди.

Награду получило также издание The Wall Street Journal, и тоже за материалы, посвящённые Трампу, — о том, как он якобы платил своим бывшим любовницам за молчание.

Среди других газет, удостоившихся премии, — Pittsburg Post (за статьи о теракте в синагоге, где погибло 11 человек), Sun Sentinel (освещала стрельбу в школе во Флориде), The Washington Post (писала о голоде в Йемене) и Associated Press (за сообщения о жестоких убийствах во время войны с наркоманией на Филиппинах).