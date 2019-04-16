Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам де Пари

Французский лидер Эмманюэль Макрон пообещал, что собор Парижской Богоматери, серьёзно пострадавший в результате страшного пожара, будет восстановлен. Об этом президент заявил на площади у древнего собора.

— Торжественно обещаю, что мы восстановим собор. Все вместе. Завтра стартует сбор средств — как во Франции, так и вне её, — указал глава государства.

Как ранее писал Лайф, представитель собора заверил, что удалось спасти и венец, и другие бесценные реликвии, хранимые в соборе.