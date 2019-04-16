В Москве могут установить ещё один памятник режиссёру Вахтангову

К 2021 году, когда в Москве будут отмечать 100-летие Театра Вахтангова, возле него может появиться памятник его создателю. Об этом сообщил журналистам председатель Комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, сообщил Евгений Герасимов.

— Я бы очень хотел, чтобы памятник Евгению Вахтангову был там, где находится театр. Какой он будет и насколько позволит геоподоснова, сегодня мы дали задание Москомархитектуре <...> С моей точки зрения, самое разумное предложение — перед театром поставить памятник великому Вахтангову, создателю этого театра, он должен быть очень знаковый и значимый, — сказал Герасимов.

Он также рассказал, что в ходе обсуждения вопроса о будущем юбилее предлагалось перенести уже установленный в Щукинском училище памятник на новое место, однако от этой идеи отказались, поскольку установленный в 2014 году монумент уже стал "частью училища".

Евгений Вахтангов (1883–1922) — российский и советский актёр и режиссёр. Основатель и руководитель Студенческой драматической студии, которая в 1921 году стала третьей студией МХТ, а в 1926 году была реорганизована в Театр Вахтангова.