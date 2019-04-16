Суд на Украине освободил из-под стражи Савченко и Рубана

Броварский городской райсуд Киевской области освободил из-под стражи депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко и руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана.
— Обвиняемых Рубана Владимира Владимировича и Савченко Надежду Викторовну постановляю освободить из-под стражи, пожалуйста, дайте возможность Владимиру покинуть место ограничения, — отметила судья.
Напомним, в марте 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана при попытке вывезти из Донбасса крупную партию оружия. Затем была арестована народный депутат Надежда Савченко. Основанием для этого послужило видео, где она в беседе с Рубаном предлагает уничтожить президента Незалежной Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц парламента Украины.
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