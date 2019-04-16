С Нотр-Дама незадолго до пожара сняли 16 статуй

Изваяния были демонтированы и отправлены на реставрационные работы на прошлой неделе.

Шестнадцать статуй, которые украшали крышу собора Парижской Богоматери, сняли на прошлой неделе в рамках проходящей реставрации здания, информирует Figaro.

По данным газеты, четыре статуи евангелистов и 12 статуй апостолов, располагавшиеся на крыше Нотр-Дама более 150 лет, были демонтированы и отправлены на реставрацию на прошлой неделе. Предполагалось, что они займут своё место на крыше в 2022 году.

Пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. Обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция. На место приехали президент и премьер-министр Франции. Возгорание могло быть связано с реставрационными работами.

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