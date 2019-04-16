В "Лужниках" появится пять советских кафе

Первые три здания серии — одноэтажные и рассчитаны на 45 человек, другие два — двухэтажные, вместимостью до 150 гостей.

На территории московского спорткомплекса "Лужники" в ближайшие два года планируют построить пять кафе. Как следует из заявления Мосгосстройнадзора, внешний вид заведений будет напоминать о дизайне этого места в середине прошлого века.

— В ближайшее время планируем построить пять небольших кафе на территории "Лужников". <...> Проектировщики постарались, чтобы все возводимые сооружения отсылали к архитектуре исторического ансамбля зданий "Лужников" 1950-х годов, — приводит пресс-служба слова председателя организации Олега Антосенко.

Новые здания будут размещены в различных частях комплекса: около нижней станции канатной дороги, на набережной, на Престижной аллее, рядом с плавательным бассейном.

Первые три проекта — одноэтажные здания площадью 200 квадратных метров, рассчитанные на 45 мест. Их срок разрешения на строительство заканчивается в августе 2019 года.

Ещё два кафе — двухэтажные, площадью 650 квадратных метров и рассчитаны уже на 150 человек, их срок разрешения на строительство истекает в марте следующего года. Все работы будут выполнены за счёт городского бюджета.