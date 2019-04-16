СМИ: После пожара в Нотр-Даме завели дело о неумышленном ущербе

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СМИ: После пожара в Нотр-Даме завели дело о неумышленном ущербе

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Фото: © Twitter/Christie Road

По мнению прокуратуры, возгорание произошло случайно, версию умышленного поджога не рассматривают.

Парижская прокуратура начала расследование о неумышленном причинении ущерба в связи с пожаром в соборе Нотр-Дам, пишет Reuters.

По данным агентства, власти считают разрушительный пожар следствием случайности. Прокуратура в данный момент не находит в чьих-либо действиях злого умысла.

Как ранее писал Лайф, по основной версии, возгорание произошло в верхней части здания из-за шедших там ремонтных работ.

Подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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