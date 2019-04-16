Волин рассказал, как прошёл переход на цифровое ТВ в 20 регионах РФ

Ажиотажа, дефицита и роста цен на цифровые приставки и телевизоры не было, указал чиновник.

Переход от аналогового на цифровое ТВ в 20 российских регионах второй волны прошёл в штатном режиме, заявил замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

— В целом отключение аналогового вещания в 20 субъектах прошло штатно. Ни в одном из регионов не было замечено ажиотажного спроса на цифровые приставки и телевизоры или нехватки требуемого оборудования. Нигде не было неоправданного роста цен, — отметил Волин.

По его словам, во всех 20 регионах 15 апреля состоялись заседания штабов по отключению аналогового телевещания, в ходе которых были заслушаны отчёты глав районов. Серьёзных проблем нигде зафиксировано не было.

— Необходимое дешёвое оборудование для приёма "цифры" есть в подавляющем большинстве отделений Почты России в регионах, — добавил чиновник.

Во всех регионах, как указал Волин, полноценно работают горячие линии, в некоторых регионах они перешли на круглосуточный режим или продлили рабочий день. При обработке звонков благодаря усилению никакой задержки не было.

Согласно анализу звонков, по словам замглавы Минкомсвязи, большинство жителей уже успели подготовиться к переходу и заранее приобрели оборудование.

Напомним, 15 апреля ещё 20 российских регионов полностью отказались от аналогового телевещания. Лайф публиковал список этих субъектов.